Notte brava per un 19enne finito intossicato da alcolici in un locale notturno di Cerreto Guidi. Poco prima delle 2 di questa notte un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso è intervenuta per soccorrere il ragazzo, assieme a un'automedica. Il giovane era in stato di ebbrezza ed è stato trasferito cosciente al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.