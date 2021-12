Morti sospette all'ospedale di Piombino, assolto il primario

Il primario dell'ospedale di Piombino Michele Casalis è stato assolto nell'ambito del processo per le morti sospette all'ospedale di Villamarina. Per i giudici il fatto non sussiste'. Il processo si riferisce ai casi di sanguinamento copioso in pazienti ricoverati nel reparto di anestesia e rianimazione, tra il 2014 e del 2015, e si verificarono vari decessi.

Per quei fatti fu arrestata il 30 marzo 2016 Fausta Bonino, con l'accusa di aver ucciso 13 pazienti iniettando loro dosi massicce di eparina ad alto peso molecolare. Per tre di questi decessi il pm ha formulato ipotesi di accusa anche per primario del reparto di anestesia e rianimazione, formulando un'autonoma imputazione di natura colposa, in particolare per il pm ci sarebbe stato un comportamento negligente.

All'udienza preliminare del 18 gennaio 2019 il dottor Casalis scelse il rito dibattimentale ordinario ed è stato assolto con formula piena. Si attende la motivazione tra 90 giorni.