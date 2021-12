Muore a 83 anni Bruno Bonatti, professore di liceo e storico di Figline

L’Amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia e dell’intera comunità per la scomparsa di un suo importante punto di riferimento, Bruno Bonatti, figlinese di 83 anni conosciuto sul territorio sia per il suo spessore culturale sia per il suo impegno nel sociale e nelle istituzioni.

Docente di italiano e latino, ha insegnato al liceo classico di Montevarchi ed è stato anche preside del Liceo classico Michelangelo di Firenze. Ha inoltre scritto vari volumi dedicati alla storia di Figline e Incisa, l’ultimo dei quali “Acqua d’Arno” edito dal Servizio Editoriale Fiesolano e pubblicato nel 2021.

Forte l’impegno del professor Bonatti anche nel mondo del sociale: è stato, infatti, fondatore e presidente del Calcit Valdarno fiorentino. Inoltre, è stato anche consigliere comunale dal 1965 al 1985.