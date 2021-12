Natale, per il San Jacopo un centinaio di panettoni dalla sezione soci Coop Pistoia e la frutta di Plaka

“Abbiamo pensato, come sezione Soci Coop, di farvi sentire nuovamente la nostra vicinanza donandovi, come ogni anno, un pacco di panettoni per ogni reparto in modo che possiate condividerlo nelle giornate delle feste”. Con queste parole Paola Birindelli, presidente sezione Coop di Pistoia, insieme ai soci, stamattina ha consegnato un centinaio panettoni che sono stati distribuiti in tutti i reparti dell’ospedale San Jacopo.

Insieme ai panettoni, sempre per i sanitari, sono arrivati anche i sacchetti di frutta dai Plaka, i noti rivenditori pistoiesi. Le donazioni sono state accolte dalla dottoressa Giuditta Niccolai, della direzione sanitaria del presidio, che ha ringraziato a nome di tutti gli operatori.