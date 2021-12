Pallacanestro Empoli, gli under 17 vincono contro Pisa

Nella prima giornata di ritorno la pallacanestro Empoli coglie un brillante ed importante successo casalingo contro lo I.E.S. Pisa, ribaltando di fatto i pronostici della vigilia, che vedevano proprio gli ospiti favoriti anche in virtù del successo schiacciante di 20 punti ottenuto nella gara di esordio del campionato. L’inizio del match è tutto targato Empoli, mai un inizio così prolifico e propositivo da inizio stagione, i padroni di casa con buone trame offensive di squadra mettono alle corde subito la squadra marinara, che resta in balia delle onde senza trovare la giusta rotta realizzando la miseria di solo 9 punti contro i ben 19 punti dei bianco/blu locali, che volano così subito sul +10 alla fine del 1° quarto di gioco.

La seconda frazione vede le due squadre tirare un po’ i remi in barca in attesa di capire da quale parte possa soffiare il vento per andare avanti a vele spiegate, si segna poco, alla fine risulterà un periodo piatto e senza sussulti, si assiste più ad una fase di studio ed equilibrio, il parziale sarà di perfetta parità (06-06). Questa andatura giova, non poco, ai giovani empolesi che vanno così al riposo mantenendo e confermando l’allungo di 10 punti maturato precedentemente (25-15).

Nella ripresa, lo starting five iniziale, indica la rotta da seguire, la meta della possibile vittoria, comincia nuovamente a macinare gioco e a realizzare punti su punti, il morale della ciurma è alto, il pubblico si infiamma, il roster di capitan Cifone e soci vola con il vento in poppa sul +16 al 30° (40-24). Sembra fatta, si tenta anche di ribaltare il gap di 20 punti di passivo subito all’andata, ma i viaggianti pisani provano una timida reazione, che li porta fino al -6 a cinque minuti dal termine, approfittando di una leggera inflessione e calo di concentrazione dei locali, ma nel momento più critico del match gli under empolesi si ricompattano e decidono di alzare nuovamente la frequenza delle pagaiate provando a mettere più di una semplice piccola luce di distanza tra la propria imbarcazione e quella degli inseguitori e così a 2 minuti dalla fine si riportano nuovamente avanti su un rassicurante +11 portando definitivamente in porto la meritata vittoria con una prova di cuore e di carattere di tutto il roster con il punteggio finale di 49-38.

CS PALLACANESTRO EMPOLI: Borrelli 12, Parilla 2, Manziano 4, Cifone 13,Profeti, Lapi 16,Gronchi 2, Lin, Verdiani, Bellomo. All.re I.Giusto

Fonte: Ufficio Stampa