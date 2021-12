Panchine dei diritti, inaugurate due a Stabbia

Inaugurate nel pomeriggio di Domenica 19 dicembre alla presenza del Sindaco Simona Rossetti e degli assessori Alessio Tanganelli e Moreno Costagli, altre due panchine colorate a Stabbia.

Le panchine che puntano a combattere simbolicamente ogni forma di discriminazione e ad affermare i diritti, nascono grazie alla collaborazione fra l'Amministrazione comunale, il Circolo XXIII Agosto di Stabbia, l'Avis di Cerreto Guidi, l'Associazione Le Mimose e i ragazzi dell'Acquateam Nuoto Cuoio.

Per il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti si tratta di "importanti simboli di attenzione per i diritti e per una società basata sul rispetto e sull’impegno di tutti perché tutti abbiano opportunità riconosciute".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa