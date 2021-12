Ponte Nenni, intervento di manutenzione a Poggibonsi: progetto in gara entro fine anno

Intervento in programma per il recupero corticale delle strutture in calcestruzzo armato del ponte Nenni.

“C’è un iter che procede - dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino - Le risorse sono state stanziate nel Bilancio nel contesto delle variazioni discusse e approvate nel novembre scorso. Abbiamo scelto di destinare un apposito finanziamento di 90.000 euro, risorse proprie del Comune, per questo intervento con cui si vanno a superare alcuni ammaloramenti riscontrati, che non vanno compromettere o intaccare le capacità statiche e sismiche della struttura, ma che necessitano di apposita manutenzione”.

Nel dettaglio l’intervento infatti è finalizzato al ripristino corticale delle strutture in calcestruzzo armato del cavalcavia (travi perimetrali e appoggi). Il degrado del calcestruzzo è un fenomeno progressivo e inevitabile, legato ad una molteplicità di fattori fra cui gli agenti atmosferici, che rende necessari interventi di ripristino corticale per ricostruire le parti ammalorate, eliminare le fessurazioni e proteggere le strutture sottostanti. L’intervento è finalizzato al recupero corticale delle superfici mediante scarifica delle parti degradate, pulizia meccanica delle superfici da trattare, trattamento protettivo dei ferri, applicazione di malta addittivata e malta rasante e pittura protettiva.

“E’ un intervento necessario per il ripristino delle strutture nella loro interezza – dice Carrozzino – Un lavoro frutto di un impegno che prosegue sia sul fronte progettuale sia nelle azioni di verifica e di monitoraggio a tutela e a garanzia della sicurezza di tutti”. In questo caso il cavalcavia, struttura in piena sicurezza, ha bisogno di un'operazione di ripristino che sarà eseguita nei prossimi mesi. L’intervento in questione, presente nel piano delle opere pubbliche per l’anno 2021, sarà messo in gara entro la fine dell’anno in corso. I lavori avranno una durata stimata di circa due mesi e, interessando il sotto dell’impalcato, non interferiranno con la normale circolazione.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa