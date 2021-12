Un pulmino a 9 posti per i ragazzi del Gam, importante contributo da L'Elettrica di Empoli

Questo Natale l’Asd GAM di San Miniato (PI) può pensare all’indispensabile pulmino 9 posti come realtà.

L’associazione da oltre dieci anni porta avanti importanti progetti di coinvolgimento in attività sportive, ricreative e di socialità per ragazzi e adulti con disabilità intellettiva.

Confrontarsi con il tessuto sociale e dare il proprio contributo diviene linfa vitale per progressi e autonomie di vita.

Da qualche tempo è iniziato anche l’inserimento nel mondo del lavoro: un gruppo di 16 ragazzi si sono messi in gioco frequentando un corso di formazione per barman e camerieri. Il progetto nasce dall’esigenza di rendersi utili e partecipi, con tanta voglia di dare il proprio contributo alla società.

Da giugno 2021 in alcuni eventi e apericene è stato messo in pratica ciò che si è appreso con la soddisfazione dei clienti per il lavoro e il servizio offerto da questi ragazzi speciali.

Per tutto questo in supporto ai volontari, formatori e tutor, un mezzo per spostarsi in autonomia è un programma a lungo desiderato.

L’Elettrica Spa, azienda di Empoli presente in Toscana, Emilia, Umbria e Lazio con i suoi 18 punti vendita di materiali elettrici e fotovoltaico, ha abbracciato il progetto dell’Associazione affiancando i contributi già attivati dal Lions Club San Miniato e dal Leo Club San Miniato. Con il contributo della società empolese l’acquisto del pulmino si avvia alla realizzazione.

Fonte: L'Elettrica Spa