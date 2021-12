Un 50enne è stato denunciato per furto in un albergo a Castiglion Fiorentino. L'uomo, di passaggio in Valdichiana, ha portato via da un hotel un televisore e altro materiale elettronico, per un totale di circa 400 euro di prodotti. Dopo la denuncia dell'albergatore e grazie alle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno individuato il ladro, ancora in zona. Lo hanno bloccato e denunciato. La refurtiva è stata riconsegnata all'hotel.