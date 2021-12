Il Comune di Santa Croce si apre finalmente a Facebook e Instagram

Il Comune di Santa Croce sull'Arno da questa mattina ha rinnovato il suo sito internet ufficiale e ha aperto i suoi profili sui social network.

"Una scelta alla quale stiamo lavorando dagli inizi del 2020" dichiara la sindaca Giulia Deidda "e che finalmente ha trovato il momento di concretizzarsi, dopo un periodo di gestione dell'emergenza Covid-19 che ha visto impegnata tutta l’Amministrazione e tutti gli uffici in maniera straordinaria".

Il nuovo sito, realizzato dalla società Yes I Code secondo le linee guida Agid e coerente con la comunicazione istituzionale adottata da vari soggetti della pubblica amministrazione, è pensato per dare alla cittadinanza un accesso più immediato alle informazioni e ai servizi. "Sempre più spesso le persone visitano i siti internet degli enti pubblici attraverso lo smartphone e per questo era necessario un aggiornamento che permettesse una buona consultabilità proprio con questi strumenti", spiega Deidda.

"Ovviamente il lavoro fatto in passato sui contenuti del sito internet durante la scorsa consiliatura è stato utilissimo e anzi, si è reso necessario ai fini di questa migrazione".

Conclude illustrando lo spirito con cui sono state inaugurate le pagine facebook e instagram del Comune di Santa Croce sull’Arno, così come il canale Telegram che affiancherà il servizio Whatsapp: "Abbiamo infine deciso di avviare l'attività social del nostro comune. Apriamo la pagina facebook, che è la piattaforma più diffusa, con lo scopo di allargare la platea di chi riceve le informazioni utili alla cittadinanza; apriamo il profilo Instagram, a cui daremo, almeno nel primo periodo, il compito di narrare la storia di Santa Croce sull'Arno, cercando di costruire un racconto collettivo del nostro territorio, attraverso le nostre voci più artistiche e poetiche; apriamo un canale Telegram, per dare la possibilità anche a chi non ha WhatsApp di ricevere le informazioni più urgenti e importanti come, per esempio, le allerta meteo arancio e rosse. Ci aspettiamo che questo migliori l'efficacia della comunicazione istituzionale e vada incontro alle esigenze quotidiane delle e dei Santacrocesi".

Ecco, di seguito, i link del sito internet e dei canali social del Comune di Santa Croce sull’Arno. L’indirizzo del sito internet resta lo stesso: www.comune.santacroce.pi.it

Il sito internet del Comune di Santa Croce sull’Arno è e resta il canale ufficiale per tutte le comunicazioni istituzionali.

L’indirizzo della pagina Facebook è https://www.facebook.com/comunedisantacrocesullarno/

L’indirizzo della pagina Instagram è https://www.instagram.com/comunedisantacrocesullarno/

Per iscriversi al canale Telegram, il link è https://t.me/comunedisantacrocesullarno

L’utilizzo di queste piattaforme da parte dell’Amministrazione è definita in appositi documenti presenti sul sito internet del Comune di Santa Croce sull’Arno (https://www.comune.santacroce.pi.it/servizi-online/social/). Tra le indicazioni contenute in questi documenti, ce n’è una da tenere sempre presente: il Comune di Santa Croce sull’Arno prevede soltanto un modo per fare delle segnalazioni, ovvero attraverso la compilazione di un form presente sul sito internet del Comune. Inoltre, si ricorda che è buona norma non pubblicare mai dati personali propri o di terzi nei commenti pubblici di qualsiasi pagina social; se questo dovesse avvenire all’interno di pagine social del Comune di Santa Croce sull’Arno, i commenti saranno cancellati. Infine, nel caso in cui un account social dovesse assumere e adottare nel tempo comportamenti inequivocabilmente malevoli, tesi a rallentare le quotidiane attività di comunicazione istituzionale del Comune di Santa Croce sull’Arno, sarà sottoposto al blocco.

“Qualsiasi consiglio e contributo, soprattutto in questa fase di avvio, è il benvenuto”, dichiara l’assessora alla cultura Elisa Bertelli. “Chiediamo alla cittadinanza di farci sapere se questa iniziativa migliora l’accesso alle informazioni e ai servizi, e siamo aperti ai suggerimenti di tutte e tutti”, conclude.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno