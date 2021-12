Questa mattina un 15enne è finito in codice rosso in ospedale a Cisanello a Pisa dopo un incidente avvenuto in via di Gello. Secondo quanto appurato il giovane alla guida di una bici avrebbe impattato contro una moto ed è finito a terra con gravi conseguenze. Il ferito, residente a San Giuliano Terme, era comunque cosciente. I soccorsi sono giunti dalla Pubblica assistenza di Pisa.