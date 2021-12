In casa con 80 kg di marijuana, hashish e oppio: arrestato 41enne

La polizia è intervenuta a Lucca per un 41enne in stato di agitazione psicomotoria nella sua abitazione. A terra in casa c'erano vari oggetti in frantumi e molto disordine, oltre a 80 kg di marijuana, hashish e oppio. L'uomo, italiano, è stato trasferito in ospedale per un accertamento sanitario obbligatorio.

La madre ha riferito che il figlio lavorava come coltivatore in un campo di cannabis di un'azienda autorizzata. Queste affermazioni sono in fase di convalida. Nel frattempo si attendono gli esiti sui principi attivi nelle sostanze stupefacenti.

La droga è stata sottoposta a sequestro e in assenza di autorizzazione per coltivazione e detenzione di stupefacenti, gli agenti hanno arrestato l'uomo e questa mattina si terrà il processo di convalida per direttissima.