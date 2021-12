Seviziò e uccise un cane, animalisti manifestano a Pistoia: "Meriterebbe il carcere"

L'Associazione animalisti italiani ha manifestato oggi in piazza Duomo a Pistoia, davanti al tribunale, nelle aule del quale si stava tenendo il processo a Gaetano Foco. Il ragazzo è imputato per le torture che portarono nel maggio del 2015 a Pescia alla morte di Pilù, un piccolo cane Pincher. Le sevizie furono addirittura filmate in un video postato poi sui social. La manifestazione ha visto la partecipazione di animalisti arrivati a Pistoia da diverse parti d’Italia.

Filippo Querci, avvocato dell'associazione, ha spiegato la posizione degli animalisti: "Come associazione chiediamo un risarcimento del danno e ovviamente la condanna dell'imputato. Noi, insieme ad altre associazioni ci siamo costituiti parte civile e chiediamo il risarcimento del danno".

"Ci piacerebbe vedere in carcere il responsabile di questo gesto, anche se in Italia non è possibile; vorremmo che almeno abbia il massimo della pena pecuniaria e che faccia qualche mese di servizio civile – ha aggiunto Walter Caporale, presidente dell'associazione Animalisti italiani -. Inoltre, vogliamo il risarcimento danni per l'associazione, cosicché questi soldi vengano usati per gli animali randagi".