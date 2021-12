Si sente male a scuola, 12enne muore per emorragia cerebrale

Non ce l’ha fatta la ragazzina 12enne che venerdì mattina si era accasciata a scuola, durante la lezione, lamentando un forte mal di testa prima di perdere i sensi. La giovanissima, di origine cinese e alunna di terza media in una scuola di Prato, è spirata verso le 20 di questa sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, probabilmente a causa di un'emorragia cerebrale improvvisa. La situazione dell’adolescente era ormai disperata: la ferita profonda e la quantità di sangue perso non hanno reso possibile effettuare un intervento chirurgico.

La 12enne, venerdì scorso intorno alle 9, stava chiacchierando con alcune sue compagne di classe nella palestra della scuola, a sedere, mentre l'ora di educazione fisica stava iniziando. Una giornata come tante altre, finché la ragazzina non ha accusato una forte emicrania. Ha fatto in tempo soltanto ad avvertire compagne e insegnante del suo fulminante mal di testa, prima di perdere i sensi.

Il docente le avrebbe subito effettuato alcune manovre di rianimazione, ma quando il personale del 118 è arrivato nella scuola le condizioni dell’alunna sono apparse subito molto gravi. È entrato in azione anche l’elisoccorso Pegaso, atterrato nel parcheggio della scuola, per trasportare l’adolescente al Meyer, dove è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di rianimazione.