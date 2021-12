Sul furgone quasi 6mila chili di scarti edili senza autorizzazione: denunciato

Sul furgone aveva quasi 6.000 chili di scarti edili da demolizione. L'uomo, titolare di una ditta individuale, però non aveva mai conseguito alcuna autorizzazione al trasporto. È stato fermato dai carabinieri forestali per un controllo, e per lui è scattata una denuncia per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Anche per chi ha accettato il materiale senza effettuare alcuna verifica è scattata la medesima accusa, si tratta del titolare di una società di lavorazione della pietra di Pontassieve