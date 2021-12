Tim potenzia la rete mobile 4G a San Gimignano

TIM ha completato il programma di potenziamento della propria rete mobile a San Gimignano attraverso la copertura del territorio comunale con la tecnologia 4G. L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere a disposizione della cittadinanza una infrastruttura di rete ancora più performante migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità soprattutto per quanto riguarda il traffico dati.

TIM, inoltre, ha in programma anche il completamento dell’attivazione degli armadi per la fibra ottica nelle zone ancora non collegate, per rendere così disponibili a cittadini, imprese e alla stessa pubblica amministrazione i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps, che già raggiungono circa 3.200 unità immobiliari di San Gimignano. Un passo per soddisfare la crescente domanda di connettività di queste aree da parte di cittadini e turisti.

Il Comune di San Gimignano commenta positivamente l’iniziativa di TIM.

“Fin dal nostro insediamento avvenuto a giugno 2019 - dichiara Gianni Bartalini, Assessore ai Servizi a rete del Comune turrito - pur non avendo competenza diretta in materia come Ente e grazie anche al supporto costante della Regione Toscana, ci siamo subito attivati con TIM affinché venisse implementato su tutto il territorio comunale il collegamento per la banda ultralarga con sistema FTTC, in aggiunta alle infrastrutture esistenti. Grazie alla disponibilità dell’operatore di telecomunicazioni, che con proprie risorse economiche ha predisposto un piano di implementazione, sono stati attivati ad oggi cabinet in localià Ferribbie e nelle frazioni di Castel San Gimignano, Pancole e Badia a Elmi. Il piano è ancora in fase di ultimazione e noi continuiamo ad essere impegnati con l’obiettivo di ridurre sempre più il digital divide tra il centro e le zone periferiche del nostro comune.”

“Questa importante iniziativa di TIM nello storico comune di San Gimignano rappresenta un passaggio fondamentale per il superamento del digital divide. - dichiara Ernesto Bianchi, Responsabile Operations Access Toscana Est di TIM - L’ottimale copertura della rete mobile in 4G è stato un elemento necessario per soddisfare la grande richiesta di connettività per lo smart working e la didattica a distanza, e contribuire concretamente allo sviluppo dei territori. Un grande sforzo infrastrutturale che è iniziato nei mesi scorsi e che proseguirà nelle prossime settimane con il completamento della rete in fibra ottica a banda ultralarga.”

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa