Un Patto per il lavoro e lo sviluppo nella Città Metropolitana di Firenze

Completamento delle infrastrutture, realizzazione di un polo di alta formazione, strategia unitaria per il turismo e lo sviluppo dell'economia di prossimità nel centro storico di Firenze, marketplace con prodotti a marchio toscano, qualità del lavoro negli appalti pubblici. Il Patto per il lavoro e per lo sviluppo, presentato oggi nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi dal sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, contempla anche questi obiettivi. E' stato sottoscritto da Comune e Città Metropolitana di Firenze e Regione, Camera di commercio, Sindacati, Confartigianato, Fondazione Cr Firenze, Università di Firenze, Confindustria, Destination Florence Convention & Visitors Bureau, associazioni di categoria.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze