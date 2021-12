Via dei Presepi a Cerreto, Gandola (FI): "Occorre fare di più per promuoverla"

“Comprendiamo il Covid e l’emergenza pandemica in corso ma crediamo che per i prossimi anni l’amministrazione comunale di Cerreto Guidi debba fare di più per promuovere adeguatamente la manifestazione “La Via dei Presepi”, che da dieci anni esatti, si svolge nelle vie del centro storico del paese. Si potrebbe iniziare, ad esempio, dal richiedere ed ottenere il patrocinio della Città metropolitana di Firenze, permettendo all’iniziativa di diventare un punto fondamentale del percorso di avvicinamento al Natale nell’intera area metropolitana fiorentina”.

Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia - centrodestra per il cambiamento ieri presente a Cerreto Guidi, insieme al coordinatore comunale azzurro Bruno Ciattini, per visitare i tanti presepi artigianali esposti nel corso della rassegna.

“Nessuno nega o vuole sminuire il grande lavoro fatto in questi anni per promuovere e far crescere la manifestazione, anzi, commenta Gandola, ma vista l’unicità e la bellezza dei presepi esposti, a partire dal grande presepe realizzato all’uncinetto, per il futuro occorre fare un salto di qualità per valorizzare sempre di più, anche in chiave turistica, la Via dei Presepi che già fa parte del circuito Terre di Presepi. Nel far questo serve un ruolo attivo dell’ente Metropolitano che ad oggi nemmeno patrocina la bella manifestazione. Serve dunque un maggior coordinamento tra il Comune e la Città metropolitana affinché sia possibile sviluppare una partnership positiva che consenta, anche in chiave turistica, una maggior promozione dell’evento".

Paolo Gandola

Consigliere metropolitano