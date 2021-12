La Toscana festeggia grazie al 10eLotto: nel concorso del dicembre, come riporta Agipronews, un giocatore di Follonica, in provincia di Grosseto, è riuscito a centrare un 9 del valore di 100 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24,3 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall'inizio dell'anno.

Fonte: Agipro