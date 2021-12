Borgo San Lorenzo, prorogato il bando per i sostegni alle famiglie indifficoltà

Per consentire la massima adesione al bando per il sostegno alle famiglie in difficoltà varato dall’Amministrazione di Borgo San Lorenzo, che prevede l’erogazione di 75mila Euro ai nuclei familiari in condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza Covid-19, è stata prorogata la scadenza al 31 marzo 2022

Ricordiamo che i contributi, i cui importi variano in base all’Isee con tetto a 20.500 €, potranno essere richiesti per le spese documentabili sostenute per le utenze domestiche, acqua, energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento, relative al periodo marzo 2020/novembre 2021, già pagate, intestate a un componente del nucleo familiare (è ammessa la richiesta anche per utenze intestate al condominio, a condizione che venga presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente) e per le spese per i figli minori (trasporto scolastico, mensa scolastica e asilo nido).

Per conoscere tutte le informazioni, requisiti, documentazione e ogni altro dettaglio, è possibile visionare il bando a questo link: http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/eventi-notizie/bando-contributi-covid-19-decreto-sostegni-bis

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa