Due nuove opere di Ardengo Soffici a Poggio a Caiano

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Poggio a Caiano nel rinnovare ed incrementare la collezione del Museo Ardengo Soffici e del ‘900 italiano. Partecipando recentemente ad un’asta presso la Casa d’Aste Farsetti di Prato, il Comune si è infatti aggiudicato due opere di Ardengo Soffici provenienti da raccolte private.



“Siamo molto contenti – dichiara il Sindaco Francesco Puggelli - perché nel giro di poco tempo abbiamo messo a segno due importanti colpi che vanno nella direzione di rafforzare il patrimonio della nostra comunità e valorizzare il Museo”.



La prima opera che il Comune si è aggiudicato per 3.500 euro è “Studio per donna alla toilette”, del 1912, un disegno ad inchiostro già esposto nel 1975 alla Villa Medicea, nell’ambito della mostra dedicata ad Ardengo Soffici.



“Presso il nostro Museo – afferma la direttrice Giulia Ballerini - sono conservate xilografie e monotipi in stile cubofuturista, con soggetto analogo a quello ritratto nell’opera che abbiamo acquisito, ma fino ad oggi nessun disegno di nostra proprietà. L’acquisto che siamo riusciti a fare ci consentirà quindi di supplire a questa mancanza, rendendo la collezione più ricca”.



La seconda opera, acquisita per 6.200 euro, è “Studio per la potatura”, del 1907, un soggetto a tempera e inchiostro, già esposto a Poggio nel 2007 in occasione della mostra con cui fu presentata al pubblico la futura pinacoteca Soffici, poi aperta nel 2009.



“Questo soggetto giovanile – prosegue la direttrice - realizzato nell’anno “zero” di Soffici pittore, rientrato definitivamente da Parigi e stabilitosi a Poggio a Caiano, sarà sviluppato in un importante dipinto a olio sempre del 1907 e in diversi disegni in cui è ripreso questo lavoro dei campi. In occasione di una cartella con sei litografie stampata nel 1962, Soffici tornò sull’antica inquadratura, con uno studio preparatorio per l’edizione grafica ed il nostro Museo conserva quest’opera nella sua collezione permanente. L’acquisizione che abbiamo fatto ci offre quindi un interessante confronto tra la produzione iniziale e quella finale dell’artista”.



Le due opere saranno ora esposte presso il Museo, insieme alla lettera inedita scritta nel 1913 da Soffici a Prezzolini, e contenente un interessante schizzo per la copertina del volume "Cubismo e Oltre", recentemente acquisita con precedente asta nel mese di novembre.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa