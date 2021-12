Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa e Gioventù Nazionale Empolese Valdelsa, invitano tutta la cittadinanza del Circondario alla sede, a Empoli in via XX Settembre 6, giovedì 23 dicembre alle ore 21.15, per scambiarsi gli auguri di Natale con un brindisi. Sarà presente anche il senatore Achille Totaro.

Fonte: Ufficio Stampa