Freddo e Covid: accoglienza senza limiti di orario per i senzatetto a Empoli

Un riparo senza limiti temporali alle persone che non hanno un tetto sotto cui ripararsi. Viste le difficoltà legate al freddo della stagione invernale ma anche al riacutizzarsi dell'emergenza Covid, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e la Misericordia di Empoli, ha deciso di ampliare l'orario di apertura dell'ex scuola di Casenuove (Empoli), destinata all'accoglienza delle persone senza fissa dimora, e della “Casa Albergo Emmaus” il punto di prima accoglienza situato in via Puccini a Empoli.

Così, per due mesi a partire dallo scorso 18 dicembre, le due strutture resteranno aperte h24 per offrire un riparo dal freddo durante l'intero arco della giornata. L'ampliamento dell'orario di apertura per l'intera giornata, che in precedenza era soltanto serale, potrà essere ulteriormente prorogato qualora le emergenze dovessero protrarsi.

La struttura di Casenuove, messa a disposizione dal Comune di Empoli, offre quindici posti letto e servizi igienici, mentre “Casa Albergo Emmaus” è un centro in grado di ospitare fino a 24 persone.

Un servizio pulmino messo a disposizione dalla Misericordia di Empoli si occupa di monitorare i punti sensibili del territorio con l'obiettivo di offrire un riparo alle persone in difficoltà accompagnandole presso la strutture, oppure di dare assistenza sul posto a chi dovesse rifiutarlo offrendo medicazioni, bevande calde e coperte.

"Abbiamo preso questa decisione di tenere aperto per tutto il giorno - spiega il Presidente della Sds Alessio Spinelli - perché all'emergenza per il deciso abbassamento delle temperature si è aggiunta anche quella per l'aumento del contagio da Covid-19. E quindi riteniamo opportuno offrire riparo e assistenza a tutte le persone che hanno bisogno di essere accolte e aiutate. Ovviamente tutto questo è possibile grazie ai volontari della Misericordia che con il loro impegno interpretano meglio di ogni altro il valore del Natale".

“Ci tengo a ringraziare la nostra Società della Salute e tutti i volontari della Misericordia che si sono impegnati a tenere aperti, anche durante il giorno, i centri che ospitano le persone senza fissa dimora – commenta l'assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli Valentina Torrini -. È giusto che l'attenzione e l'amore per l'altro, in particolare per chi è solo, condizioni ogni giorno le nostre scelte”.

Si ricorda che chiunque notasse persone in difficoltà ed in cerca di un riparo in tutti i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, può segnalarlo alla Misericordia al numero 0571 7255.

Fonte: Ufficio Stampa