Giovani e volontariato, si chiude il progetto 'Come On' a Empoli

Far incontrare giovani e volontariato. Questo l'intento del progetto 'Come On', promosso dal Centro di Accoglienza di Empoli insieme al Centro Giovani Avane.

Oltre cinquanta ragazzi e ragazze hanno in questi mesi incontrato varie associazioni del territorio. Con Lilliput Empoli, Re.So, Noi da Grandi, Golem e Delfino Azzurro sono stati infatti strutturati incontri e percorsi per far conoscere ai giovani alcune delle realtà del volontariato del territorio e i valori che le guidano.

Hanno partecipato al percorso circa ragazzi del Centro di Avane gestito dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe, ma anche del Centro Giovani di Sovigliana, del Centro Toppile di Montelupo e del Calcio Sociale e tanti altri giovani della città.

“Il progetto Come On – spiegano gli educatori del centro Giovani di Avane - ha avuto un importante impatto su di noi, sul Centro Giovani e le associazioni. È stata l'opportunità di approfondire per noi educatori e per far conoscere ai nostri ragazzi i valori che muovono i volontari che decidono di impiegare il proprio tempo a favore della comunità. Ci ha permesso di rafforzare legami e relazioni che, se coltivate con cura, non si perderanno con la conclusione del progetto. La consideriamo infatti una partenza, l'inizio di una contaminazione tra Centro Giovani e associazioni. Con Noi Da Grandi, ad esempio, abbiamo già iniziato una serie di incontri per dare continuità al progetto”.

Come On è stato realizzato tramite il bando i giovani per il volontariato 2020 del Cesvot e finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Fonte: Co&so Empoli - Ufficio stampa