Il Calzaturificio Freeland dona 7mila euro ad Autismo Toscana

Cari amici di Autismo Toscana,

siamo ai giorni degli auguri per questo Natale 2021. Si chiude un altro anno difficile. Un anno pieno di difficoltà aggiuntive alla già complicata vita delle persone con autismo. Le problematiche legate alla pandemia in atto hanno ulteriormente relegato ai margini della società le persone con disabilità. la sfera dei diritti, alcuni dei quali, così faticosamente conquistati, si sta restringendo ad una velocità vertiginosa con una evidente riduzione delle nostre già misere opportunità. Stiamo vivendo una fase di grande regressione sociale e sanitaria. Non siamo mai stati una priorità ma certo ora di noi e delle nostre problematiche si è perso davvero le tracce. E questo è il refrain che si ascolta in tutta la nostra regione. Per fortuna non è così ovunque. Anche quest'anno, come ormai avviene da nove anni, mi sono recato al Calzaturificio Freeland a fare gli auguri a Claudio Tiezzi. E' noto a tutti come i soci del Calzaturificio Freeland e Claudio Tiezzi siano in prima fila a sostenere Autismo Toscana e gli Ortolani Coraggiosi.

"Io mi sento un ortolano coraggioso, uno di voi" mi dice spesso. In questi anni abbiamo camminato insieme. Claudio Tiezzi e i suoi soci hanno partecipato insieme a noi alla vita dell'associazione e della cooperativa. Ci hanno fortemente sostenuti anche da un punto di vista economico: su tutto voglio ricordare la "Borsa di Studio Freeland" finanziata da 8 anni. Anche quest'anno Claudio mi ha accolto con la sua proverbiale cordialità e con l'ennesima sorpresa: un versamento di 7000 euro a favore di Autismo Toscana. Un gesto nobile e generoso che mi ha lasciato senza parole: "è ora, nei momenti di difficoltà che bisogna esserci...".

Queste le semplici parole che ha usato per commentare un grande gesto, l'ennesimo. Grazie Claudio e grazie ai soci del Calzaturificio Freeland. E' difficile trovare le parole per questo gesto se non dire che probabilmente senza Claudio l'attività di Autismo Toscana e della Cooperativa Sinergica sarebbe terminata da tempo.

Buon Natale Claudio, a te alla tua famiglia. Buon Natale a tutti i soci del Calzaturificio Freeland.

Un caro augurio di Buon Natale a tutti

Marino Lupi

Fonte: Ufficio Stampa