Misericordia di Empoli, 19 posti per il Servizio Civile Universale

C’è una nuova occasione formativa da non perdere per i giovani dai diciotto ai ventotto anni che potranno trascorrere un anno come operatori volontari presso la Misericordia di Empoli partecipando al nuovo bando del Servizio Civile Universale: diciannove posti disponibili per un'esperienza qualificante e spendibile nel corso della vita lavorativa, acquisendo competenze e conoscenze utili. I progetti dell’Arciconfraternita a cui i ragazzi possono aderire sono due: “Soccorso e non solo”, in ambito socio-sanitario, per cui sono disponibili diciotto posti, e “S.I.R.E - Sistema Integrato Risposta all’Emergenza”, focalizzato sull’attività di Protezione Civile, con un posto disponibile. Entrambi i progetti sono consultabili sul sito della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia www.misericordie.it oppure contattando la Segreteria volontari della Misericordia di Empoli, telefonando allo 0571-7255 o scrivendo un’email a volontari@misericordia.empoli.fi.it.

In un periodo molto difficile, che ha avuto profonde ripercussioni sui giovani, il Servizio Civile Universale costituisce una straordinaria occasione di crescita professionale e umana. Nei dodici mesi di servizio i ragazzi potranno avvalersi di una formazione completa sulle aree di intervento e sulle attività che la Misericordia porta avanti ogni giorno per fornire assistenza, aiuto e risposta alle necessità del territorio, mettendosi alla prova con nuove esperienze e misurandosi con tematiche sociali di grande importanza. Ogni partecipante al Servizio Civile, che offre un rimborso mensile di 444,30 euro, sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere le attività previste in tutta sicurezza, distribuite su 25 ore settimanali.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Chi entrerà a far parte della grande famiglia della Misericordia trascorrerà un anno indimenticabile a servizio degli altri: un modo per mettersi in gioco, fare nuove amicizie e dare il proprio contributo alla comunità, scegliendo di “esserci”.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa