Musei Civici, gli orari a San Miniato per le Feste

Dalla salita sulla Rocca Federiciana alla visita degli splendidi affreschi custoditi nelle sale del Palazzo Comunale fino alla mostra interattiva che racconta San Miniato durante il periodo del fascismo e della Resistenza. I musei civici di San Miniato permettono di intraprendere un viaggio nella bellezza e nella storia di San Miniato. Ecco gli orari di apertura durante il periodo natalizio, unici giorni di chiusura sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio, apertura straordinaria giovedì 6 gennaio per Epifania. La Rocca Federiciana è aperta sabato (tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio), domenica e giovedì 6 gennaio dalle 10 alle 15. Il Museo del Palazzo Comunale con le sale degli affreschi e l'oratorio del Loretino sono aperti martedì, venerdì e sabato (tranne 25 dicembre e 1 gennaio) dalle 10 alle 13, domenica e giovedì 6 gennaio dalle 10 alle 17. Il Museo della Memoria martedì e venerdì dalle 10 alle 13, sabato (tranne 25 dicembre e 1 gennaio), domenica e giovedì 6 gennaio dalle 10 alle 17. Biglietto intero a 4 euro, riduzioni per residenti, giovani, over 65 e convenzionati, possibilità di biglietto cumulativo per visitare tutte e tre i luoghi a 6,50 euro. Obbligo di Green Pass e mascherina dai 12 anni, accesso fino a 30 minuti prima della chiusura. Per informazioni: 3453038991 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 17, via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio.

Fonte: Ufficio Stampa