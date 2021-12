Natale in solidarietà, Atlantefinish dona pacchi alimentari a 100 famiglie santacrocesi

E se i dipendenti di un’azienda decidessero di donare i beni di prima necessità del proprio pacco natalizio a famiglie bisognose? Succede in questo Natale 2021 a Santa Croce sull’Arno dove si rinnova l’iniziativa dell’Atlantefinish s.r.l.

L’azienda di Castelfranco di Sotto porta avanti il generoso gesto, giunto alla sua terza edizione, dall’inizio della pandemia che ha visto l’aumento di situazioni di necessità. A beneficiare dei 100 pacchi saranno famiglie santacrocesi raggiunte dalla distribuzione della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, a cui l’azienda stamani ha consegnato i sacchetti rossi contenenti generi alimentari. Gli operatori individueranno i destinatari nel rispetto della privacy con l'aiuto della Caritas Diocesana, dell'Associazione Le Querce di Mamre e degli Uffici Comunali.

“Abbiamo accolto con sorpresa ed entusiasmo la proposta della Atlantefinish di collaborare con loro alla realizzazione di questo bellissimo progetto di aiuto e solidarietà" ha commentato Marco Remorini, presidente della Pubblica Assistenza di Santa Croce. “Queste sono le iniziative che veramente toccano il cuore e allo stesso momento, supportano attivamente persone che hanno bisogno”.

“Questa volta è Santa Croce a beneficare del bellissimo gesto. Ringrazio l’azienda da parte dell’amministrazione e spero che siano i primi di tanti altri imprenditori che possano fare iniziative così importanti anche durante le feste, dando sollievo a famiglie bisognose” ha aggiunto l’assessore alle attività produttive del Comune di Santa Croce sull’Arno Daniele Bocciardi. “C’è sempre stata una grandissima richiesta dei buoni alimentari anche durante l’emergenza pandemica - ha aggiunto Bocciardi - e più aziende ci sono a dare il loro contributo, più persone potranno passare un sereno Natale”.

“Come gli anni passati abbiamo deciso insieme agli altri dipendenti di diminuire il nostro pacco natalizio e darne parte in beneficenza” ha spiegato infine Federico Buggiani, titolare di Atlantefinish. “I bisogni delle famiglie sono aumentati - conclude Buggiani - e noi portiamo avanti questa iniziativa, per cercare di far passare un Natale sereno anche a loro”.

Margherita Cecchin