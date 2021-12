Nozze d'oro, avorio e diamante: la celebrazione a Castelfranco

“La forza dello stare insieme, dell’affrontare i giorni belli e meno belli in due, sostenendosi l’un l’altro. Questo è uno dei traguardi più importanti della vita”. Con queste parole il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, ha salutato le 23 coppie invitate dal Comune a partecipare ad un momento di festa, sabato 18 dicembre, al Teatro della Compagnia, organizzato per celebrare i loro anniversari di matrimonio. Nozze d’oro, d’avorio e di diamante per le coppie sposate da 50, 55, 60 e addirittura 65 anni.

“L’anno scorso non era stato possibile festeggiare a causa dello stato di emergenza sanitaria in cui ci trovavamo. È stato bello tornare sul palco del nostro teatro a celebrare chi ha dedicato tanti anni della propria vita alla famiglia, al valore dell’unione e della condivisione e che ha così contribuito alla crescita della nostra comunità”, ha aggiunto il Sindaco.

Le coppie invitate dal Comune sarebbero state in tutto 26, ma i cittadini presenti sono stati in tutto 46, vale a dire 23 coppie unite in matrimonio dal 1956, 1961, 1966 e 1971.

Ogni coppia è stata omaggiata con una pergamena ricordo che esprime l'ammirazione e la riconoscenza del Comune verso chi ha saputo vivere insieme una storia di condivisione lunga più di 50 anni.

“La famiglia non è solo il centro degli affetti per un individuo, ma rappresenta anche la capacità di mantenere relazioni durature nella coppia- ha commentato il sindaco Gabriele Toti – . Queste persone sono un esempio per tutta la nostra società civile. Hanno saputo difendere la loro unione con la perseveranza necessaria per vivere insieme le prove che la quotidianità ti pone davanti. Tutta la comunità di Castelfranco dev'essere grata per il prezioso contributo che queste coppie rappresentano”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa