Pallacanestro San Miniato corsara sul campo di Pistoia

Importante vittoria in trasferta nell'ultima partita prima della sosta natalizia per i giovani della promo, che proietta la squadra al terzo posto in classifica, in piena lotta playoff.

Partita dal pronostico incerto quella contro gli Wolf Pistoia, visto che entrambe le avversarie si presentavano con 4 vittorie all'attivo nei precedenti match. Il primo quarto è infatti giocato sul piano dell'equilibrio, con San Miniato che riesce a mettere la testa avanti di due sole lunghezze. Nel secondo periodo 4 triple messe a segno e una maggiore intensità difensiva, che terrà i pistoiesi a soli 11 punti, porterà i biancorossi al riposo sulla doppia cifra di vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi, la zona messa in atto dal coach pistoiese metterà inizialmente in difficoltà i meccanismi offensivi dei biancorossi, fin a quando un 8 a 0 di Rossi (2 triple e 2/2 dalla lunetta) guiderà i sanminiatesi fino al massimo vantaggio di 15 punti. La reazione dei lupi non tarda ad arrivare, ma non riusciranno mai ad avvicinarsi a più di 5 lunghezze, grazie alla solidità ai liberi di un Maggiorelli ritrovato e del solito Mannucci. Nel finale la chiuderà Pandinelli, l'immagine "cuore e grinta" di questa squadra che a un minuto dalla fine con 7 di vantaggio strappa un rimbalzo offensivo dalle mani degli avversari e sull'extrapossesso realizza la tripla del definitivo +10.

Terza vittoria consecutiva e altrettante buone prestazioni della squadra, grazie a un gioco corale che riesce a mettere in luce le qualità di ogni suo elemento. Da limare ancora certi comportamenti sul parquet, sia tecnici che di atteggiamento, ma con il giusto lavoro in palestra i ragazzi non sbanderanno da questa giusta strada intrapresa.

Prossimo appuntamento, sabato 8 gennaio sull'ostico campo della GMV Ghezzano.

Wolf Basket - Pallacanestro San Miniato 56-66

(13-15, 11-20, 17-15, 15-16)

Tabellino: Rossi 11, Maggiorelli 16, Cerri 2, Cioni, Daini Palesi, Pandinelli 9, Mannucci 18, Parrini 7, Pellegrini, Santinami, Petrolini 3, Pertici.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa