Università di Siena, di Miriana Cascone la migliore tesi di laurea magistrale in comunicazione

Anche quest’anno arriva un importante riconoscimento agli studi in comunicazione dell’Università di Siena.

Il premio del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana (Corecom) per la migliore tesi di laurea magistrale in comunicazione, giunto alla quinta edizione, è stato assegnato ad un laureata dell’Università di Siena, Miriana Cascone, per la tesi dal titolo “È stato Facebook che mi ha portato a Lampedusa. Un’etnografia dell’uso dello smartphone tra i migranti e i richiedenti asilo in tre centri di accoglienza italiani”.

Miriana Cascone si è laureata a marzo 2021 nel corso di laurea in Strategie e Tecniche della Comunicazione, relatore della tesi è stato il professor Tiziano Bonini. Già lo scorso anno il premio era andato a laureati dell’Università di Siena.

A consegnare il premio Corecom alla vincitrice - ex aequo con Arianna Buccero, laureata dell’Università di Pisa - è stata la direttrice del quotidiano La Nazione, Agnese Pini, anch’essa premiata da Corecom come comunicatrice dell’anno.

Il riconoscimento è stato consegnato a Miriana Cascone il 20 dicembre presso la Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana “Pietro Leopoldo” a Firenze.

