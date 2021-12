Ars, via libera al bilancio 2020

L’aula di palazzo del Pegaso, nella seduta notturna di martedì 21 dicembre, ha approvato a maggioranza, con 24 voti favorevoli e 13 contrari, il bilancio d’esercizio 2020 dell’Agenzia regionale di Sanità (Ars).

Il bilancio ammonta a 4.187.315 euro, di cui 3.565.000 di fondo ordinario e 622.315 euro per altri finanziamenti per attività progettuali e di ricerca. La quota più importante della spesa del fondo ordinario (78 per cento) è quella per il personale, seguita dalla gestione degli immobili e delle attrezzature (12,1 per cento), mentre si evidenzia un utile di esercizio del 2,7 per cento.

Per quanto riguarda gli altri finanziamenti il 33 per cento è costituito da ricavi per prestazioni per attività commerciali, il 24 per cento da contributi da altri soggetti pubblici e il 23 da contributi da altri soggetti, compresa l’Unione europea. La Regione Toscana ha finanziato progetti per 127mila euro.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale