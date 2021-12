La Scotti chiude l'anno con l'esame più duro: la Reyer tricolore

Un anno solare che ha riservato grandi gioie nella prima metà e tanti problemi nella seconda si chiude con un anticipo proibitivo per l'Use Rosa Scotti. Giovedì alle 17 al Pala Sammontana (arbitri Longobucco di Ciampino, Marzulli di Pisa e Doronin di Perugia), la squadra di coach Alessio Cioni riceve le campionesse in carica della Reyer Venezia, attualmente al secondo posto della classifica. Una gara che cade in un momento delicato e che il tecnico biancorosso inquadra così. "Il solo modo per uscire da questo periodo difficile - spiega - credo sia proprio giocare. Finora lo abbiamo fatto peggio di come ci alleniamo perchè ci facciamo prendere dall'ansia. Prendere quindi confidenza con partite così difficili da affrontare a cuor leggero credo che, per assurdo, possa farci bene. Venezia è un cliente alquanto scomodo, la squadra che fisicamente è la più importante del campionato e quindi non ha bisogno di presentazioni. Noi non dovremo pensare a questo ma a migliorarci e sono certo che possiamo farlo".

Una gara, quella con la Reyer, che è stata in dubbio per i problemi di covid della formazione veneta che domenica scorsa non ha disputato il big-match con Schio e che ha saltato anche la trasferta europea a Salamanca, in Spagna.

Come sempre è in programma la diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.