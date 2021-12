L’associazione Toscana Ferrovie in Scala arriva a Empoli: inaugurata nuova sede

L’associazione Toscana Ferrovie in Scale sbarca a Empoli con una nuova sede in piazza Don Minzoni, 15, inaugurata sabato 18 dicembre.

Un momento di festa per la città, per i soci, per i curiosi, per gli appassionati di modellismo ferroviario.

All’interno è possibile ammirare un plastico di treni in movimento e varia oggettistica ferroviaria anche storica.

Al taglio del nastro affidato all’assessore alla cultura Giulia Terreni, hanno partecipato tra gli altri: il senatore Dario Parrini, gli assessori Fabrizio Biuzzi e Adolfo Bellucci; il presidente di ATFS Massimiliano Schiavone con il vice, Andrea Viviani.

Al sindaco Brenda Barnini è stata recapitata una targa ‘per stima e amicizia i soci dell’associazione Toscana Ferrovie in Scala’.

Fonte: Ufficio Stampa