Musei civici, le aperture a Firenze per le Feste

Il museo di Palazzo Vecchio sarà chiuso a Natale ma aperto a Capodanno, così come il museo Novecento, mentre a Befana sarà aperto straordinariamente fino alle 19. Il museo di Santa Maria Novella avrà ingresso gratuito il 25 e il 31 dicembre. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta comunale.

In dettaglio, il 25 dicembre sono chiusi tutti i musei ad eccezione di Santa Maria Novella; il 1 gennaio sono chiusi: Bardini, Fondazione Romano, Memoriale di Auschwitz e Cappella Brancacci (per lavori), mentre Palazzo Vecchio e il museo Novecento apriranno alle 14. Il 6 gennaio ci saranno aperture straordinarie di Palazzo Vecchio, aperto 9-19, e del museo Novecento, dalle 11 alle 20. Per quanto riguarda Santa Maria Novella, le giornate di gratuità rientrano nelle celebrazioni della conclusione del Giubileo degli 800 anni dalla fondazione della Comunità domenicana, evento riconosciuto di particolare rilevanza sociale e culturale dal Comune.

Per accedere ai musei è necessario il Green pass.

Per informazioni e orari: https://cultura.comune.fi.it/musei

Per quanto riguarda le Biblioteche comunali, queste sono chiuse il 24, 25 e 31 dicembre e il 1 e 6 gennaio 2022. La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è chiusa anche domenica 26 dicembre e 2 gennaio. Il servizio del Bibliobus è sospeso durante le festività natalizie. L'Archivio storico sarà chiuso al pubblico il 25, 26 e il 1 e 6 gennaio 2021. Venerdì 24 e 31 dicembre è aperto regolarmente dalle 9 alle 13.30.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa