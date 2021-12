Piano tavolini a Firenze: il Comune traccia la rotta per il 2022

Il Comune di Firenze, con l'assessore allo sviluppo economico Federico Gianassi, sta affrontando lo spinoso tema del piano tavolini all'aperto 2022. Gianassi, infatti, ha incontrato prima le associazioni economiche come Confesercenti e Confartigianato, poi residenti, con questi ultimi che spesso hanno lamentato un’eccessiva quantità di tavolini presenti in strade, piazze e marciapiedi.

L'attuale regolamento scade il 31 dicembre e Palazzo Vecchio non sembra orientato a concedere giorni di proroga: il piano 2022, quindi, dovrebbe portare a una riduzione delle concessioni (1.500 nel 2021) e una più omogenea diffusione sul territorio per evitare la saturazione degli spazi. Inoltre, il nuovo piano si caratterizzerà per la stagionalità, predisponendo una differenziazione tra centro e altri quartieri, nonché per una grande attenzione al tema dei controlli: previsto, infatti, l'inasprimento delle sanzioni per chi infrangerà le regole.