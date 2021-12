Riapre a Borgo San Lorenzo la strada di Battiloro

Babbo Natale ha portato in dono la riapertura della strada di Battiloro.

Grazie al lavoro del Cantiere comunale e al monitoraggio avviato dall’Amministrazione in collaborazione con RFI, è stato possibile procedere alla riapertura della strada comunale di Battiloro dall’incrocio con la SR302 in corrispondenza con il sovrappasso della ferrovia. Resta in vigore il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5T o con larghezza maggiore di 2,5m.

“Siamo arrivati a poter riaprire la strada – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Baggiani – grazie all’impegno del cantiere e degli uffici, dopo anche l’apertura di un confronto con Ferrovie dello Stato sul monitoraggio del ponte. Abbiamo dato seguito immediato alle risposte fornite in Consiglio comunale e soprattutto alle richieste dei cittadini”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa