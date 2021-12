Tari, bando a Cascina per i contributi

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Cascina l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi economici Tari 2021, per i quali l’amministrazione comunale ha stanziato circa 185.000 euro. Le domande dovranno pervenire entro il 20 gennaio 2022 esclusivamente per l’abitazione di residenza. I requisiti per l’ammissione al bando sono: residenza anagrafica nel Comune di Cascina; cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o in possesso di titolo di soggiorno oppure permesso di soggiorno per asilo politico e/o protezione sussidiaria; attestazione Isee ordinario o corrente con validità nell’anno 2021 fino a 15.000 euro. Non solo: l’amministrazione comunale ha previsto un contributo anche per coloro che rientrano nella fascia Isee tra 15.000 e 18.000 euro per i nuclei familiari monoparentali con figli a carico, giovani (nessun componente del nucleo familiare deve aver superato il 35° anno di età) e famiglie numerose con almeno tre figli fiscalmente a carico. La domanda dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 20 gennaio 2022 mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it o consegnata a mano al Protocollo generale del Comune di Cascina (Corso Matteotti 90, telefono 050-719235). Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa (050-719312, 050-719274) o inviare una mail a socialecasa@comune.cascina.pi.it.

La misura delle agevolazioni varia in base al valore Isee: fino ai 6.000 euro sarà riconosciuto un contributo pari all’80% dell’importo riportato in bolletta; da 6.000 a 11.000 euro il contributo sarà del 60%; tra 11.000 e 15.000 sarà pari al 40%; tra 15.000 e 18.000 (per le categorie previste) scenderà al 25%. Chi presenterà la domanda, dovrà allegare anche la fotocopia del documento di identità in corso di validità o la fotocopia di un documento che attesti la titolarità del permesso di soggiorno e le bollette della tariffa dei rifiuti Tari anno 2021. L’avviso pubblico e il modulo di domanda (Allegato A) sono scaricabili al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/tariffa-sui-rifiuti-tari

Fonte: Comune di Cascina