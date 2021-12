Terme di Montecatini: la Giunta regionale discute sulla crisi

Durante il lungo dibattito per l’approvazione del Defr (Documento Economico Finanziario Regionale) 2022 si è discusso, grazie ad un ordine del giorno della consigliera regionale del Partito Democratico Federica Fratoni, sul futuro delle Terme di Montecatini al centro di una situazione perdurante di crisi con l’ultima appendice della mancata validità della proposta presentata per la manifestazione di interesse per la privatizzazione della società con l’individuazione di un nuovo socio di maggioranza.

L’ordine del giorno, che è stato approvato oggi con i voti del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, contiene indirizzi puntuali per il lavoro serio ed accurato che la Giunta si appresta a intraprendere.

"Il panorama generale che coinvolge oramai da mesi le Terme di Montecatini suscita preoccupazione e ci chiama a rinnovata responsabilità – ha commentato, dopo l’approvazione in aula, la consigliera regionale del Partito Democratico Federica Fratoni – adesso, la Giunta deve impegnarsi in prima persona per individuare il percorso migliore per il futuro di un settore trainante del turismo, e dell’economia, della nostra provincia e dell’intera regione.

L’ordine del giorno - prosegue - si articola in quattro punti focali, ovvero la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci per assumere gli atti necessari per affrontare l’attuale stato di crisi con decisioni coerenti con quanto previsto dal consiglio regionale per la gestione delle partecipazioni societarie e avendo come priorità la continuità dei servizi offerti e la tutela occupazionale; lo stretto contatto col Governo per garantire, proprio all’interno di una procedura liquidatoria ormai non rinviabile, la piena fruibilità pubblica dello stabilimento del Tettuccio; aprire un confronto sistematico con la Fondazione Caript per valutare le modalità di intervento sul patrimonio termale nell'ambito del progetto degli “Uffizi Diffusi” ed infine assicurare quanto prima le risorse previste per quanto è già stato erogato in merito al “Bonus Terme”.

La sfida è sicuramente complessa e delicata ma la Regione non si tirerà indietro nel trovare una soluzione e garantire un futuro stabile al termalismo montecatinese".

Fonte: Ufficio Stampa