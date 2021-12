Truffatori 'in divisa' rubavano nelle case degli anziani: arrestati due fratelli

Indossando una divisa che non gli apparteneva convincevano gli anziani a farli entrare in casa, rubando loro ciò che avevano di più prezioso. Gli autori delle truffe seriali sono due fratelli, di 32 e 29 anni, che dalla provincia di Cuneo hanno messo a segno più colpi anche in Toscana. La notizia è riportata oggi sui quotidiani locali. I due, dopo un'indagine portata avanti dai carabinieri di Casciana Terme, Pontedera e dai colleghi piemontesi, coordinata dalla Procura di Pisa, sono stati colti in flagranza e fino all'arresto, eseguito ieri.

La caccia alla coppia di fratelli è iniziata ufficialmente il 7 ottobre scorso. Dopo aver messo a segno una serie di furti riuscendo a non lasciare traccia, quel giorno i due hanno bussato alla porta di un'anziana signora di Casciana, uno nei panni di un finto carabiniere, l'altro di un finto tecnico del gas. Alla donna avrebbero riferito che, a causa di un guasto ad un'autocisterna, avrebbero dovuto controllarle la casa e sanificare tutto l'oro che aveva, per evitare che si sciupasse. Un collegamento retto in piedi solo dai metodi adottati, e dalle divise indossate, che ha infine convinto la donna, un 80enne, a farli entrare. Dal prendere l'oro a vederselo portare via, il passo è stato breve. I due impostori sono presto scomparsi insieme ai monili in oro.

Stavolta però le cose hanno preso una piega diversa. Infatti la signora, vedendosi derubata, ha chiamato i veri militari che una volta sul posto hanno avviato le indagini. Dalle telecamere di videosorveglianza i carabinieri di Casciana hanno notato che i fratelli erano fuggiti a bordo di una Volvo nera. L'auto è stata la pista seguita per risalire a loro, fermati in flagranza alla fine dello stesso mese, il 29 ottobre a Chivasso, in Piemonte. In quel caso avevano appena fatto un colpo, poiché in macchina erano presenti oggetti preziosi e divise varie. Arrestati ieri con l'accusa di furto aggravato, uno si trova in carcere mentre l'altro è ai domiciliari. Sono in corso ulteriori indagini per capire se i fratelli, a cui è contestato anche un furto a Roccastrada, si siano resi responsabili di altre truffe sul territorio.