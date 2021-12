Volley Castelfiorentino, Cip-Ghizzani festeggia il Natale con una vittoria

In prossimità delle feste la Cip-Ghizzani regala ai suoi tifosi un'importante vittoria 3-0 contro Punto Sport.

Dopo un primo set quasi da manuale e il secondo comunque sempre in vantaggio, la compagine di Castelfiorentino ha dimostrato anche un'ulteriore prova di carattere nel terzo parziale: una partenza non delle migliori e sempre a inseguire nel punteggio, ma quando le ragazze raggiungono le padrone di casa sul 20-20 niente è più scontato e la situazione viene ribaltata ai vantaggi. Battute mirate, smistamento interessante, attaccanti sempre pronti, tanta voglia di fare in modo che la palla non tocchi il terreno e la capacità di ritrovare la concentrazione in un set difficile; tutto ciò ha contribuito a rendere questa partita una delle migliori giocate dalla squadra.

Sono tre punti fondamentali per la squadra di Tagliagambe; le biancorosse arrivano alla pausa natalizia con 7 vittorie, 2 sole sconfitte e 20 punti in totale che posizionano la squadra al terzo posto in classifica a breve distanza dalle prime due. Di ritorno dalla pausa ci sarà l'ultima partita dell'andata, la più difficile contro la capolista imbattuta Volley Insieme Rossoblu (Calenzano) .

Ma per il momento ci congediamo con questo splendido regalo della Cip-Ghizzani, augurando un felice Natale a tutti quanti hanno tifato per la squadra fino ad ora.

Fonte: Ufficio Stampa