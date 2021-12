Arte e cultura, partnership tra Enel e Palazzo Strozzi

Promuovere la cultura e renderla fruibile a tutti è l’asse fondamentale della politica culturale di Palazzo Strozzi, che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano: una piattaforma in cui fruire l’arte attraverso un ricco programma di mostre e attività culturali.

Enel si unisce a Palazzo Strozzi con uno speciale sostegno dedicato alla campagna “Amici di Palazzo Strozzi”, la membership che permette di vivere le mostre in modo esclusivo attraverso inaugurazioni, visite guidate gratuite, sconti e speciali convenzioni. All’interno di questo sostegno, in occasione del Natale 2021, Enel fornisce l’occasione di ricevere gratuitamente la tessera di Amico di Palazzo Strozzi a 30 partecipanti dei programmi di accessibilità di Palazzo Strozzi.

I destinatari delle tessere omaggio saranno invitati a partecipare all’opening della prossima grande mostra di Palazzo Strozzi “Donatello, il Rinascimento”, che sarà aperta dal prossimo 19 marzo al 31 luglio 2022.

“La consolidata collaborazione tra Fondazione Palazzo Strozzi e Enel si basa su una alleanza strategica per la cultura come motore per la ripartenza del nostro paese”, afferma Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi. “Siamo orgogliosi di poter lavorare ancora insieme all’insegna di una sinergia a favore di occasioni di sviluppo culturale, economico e sociale, in particolare per le fasce di pubblico più fragili”.

