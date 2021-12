Biblioteca di Certaldo, nei pre-festivi di fine anno chiusura anticipata

In occasione delle Festività, la biblioteca comunale 'Ciari' di Certaldo resterà aperta secondo il consueto orario invernale, fatta eccezione per la giornata di domani, venerdì 24 dicembre, e di venerdì 31 dicembre 2021. In queste due date, la struttura effettuerà la chiusura anticipata: sarà regolarmente aperta al mattino, dalle 9 alle 13, ma resterà chiusa nel pomeriggio.

L'orario invernale di apertura al pubblico della biblioteca, con sede al primo piano del Palazzo Comunale al civico 37 di Borgo Garibaldi, è il seguente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca comunale ai numeri 0571 661252/253 o inviando una mail a biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa