Caso Empoli Ovest, ANP Toscana: "Ci saranno altri presidi no vax, ma il sistema reggerà"

Non sarà l’unico, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Empoli Ovest, sospeso e a casa senza stipendio in quanto senza Super Green Pass.

Altri presidi seguiranno le sue orme, ma saranno un numero esiguo e non dovrebbero creare grossi intoppi ai già stressati ingranaggi del meccanismo scolastico toscano. "Certo, i dirigenti che saranno chiamati a sostituirli avranno una mole di lavoro doppio e incontreranno difficoltà non indifferenti, però il sistema reggerà" assicura Alessandro Artini, presidente di ANP Toscana.

"Nonostante io sia un pro vax convinto e creda che un dirigente scolastico, in quanto rappresentante dello stato, sia il primo a dover dare l’esempio rispettando le regole, mi trovo a riconoscere un punto: persone come il preside empolese non ricorrono a scorciatoie per mantenere la loro posizione ed è un atteggiamento che, per quanto io non condivida affatto tale posizione, testimonia un’affermazione di coerenza. In questi giorni – spiega Artini – arrivano a scuola molti certificati e richieste di aspettativa per motivi familiari e di ferie arretrate non usufruite da parte di personale Ata e amministrativi. La maggioranza di queste richieste, per quanto legittime, provengono da persone non in regola con l’obbligo vaccinale. Tutto questo lascia intuire che la richiesta di ferie o aspettativa, nonché la certificazione medica, nascondano motivazioni che non sono quelle proposte per l’ottenimento del congedo. Ecco, a parer mio questo è un atteggiamento ben peggiore perché è come se si lanciasse il sasso per poi nascondere la mano: se si vuole evidenziare quella che è a tutti gli effetti un’obiezione di coscienza, si dovrebbe accettare che ci sia anche un prezzo personale da pagare.

Inoltre – prosegue – se “si congedassero” dal proprio posto di lavoro tramite le modalità scelte dal preside empolese, i no vax scolastici lancerebbero pure un messaggio al Governo. Invece, scegliendo aspettativa, ferie o malattia, per quanto siano opzioni legittime nella forma, nella sostanza viene tradito il valore di testimonianza che avrebbe tale presa di posizione. Dal mio punto di vista – conclude – è moralmente più onesto il comportamento di coloro che, come il preside dell’Empoli Ovest, decidono di andare incontro a sanzioni e sospensioni: vedo un contenuto di idealità superiore rispetto a chi ricorra ad altri mezzi legittimi ma furbeschi".

Giovanni Gaeta