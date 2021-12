Città Metropolitana, nasce la Consulta delle professioni sanitarie

Su proposta del consigliere delegato Nicola Armentano il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato la creazione della Consulta permanente delle professioni sanitarie in ottica socio-assistenziale del territorio metropolitano fiorentino, come organismo consultivo e propositivo per il dialogo tra le professioni sanitarie al fine di migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini. "E' un organismo - sottolinea Armentano - che certamente non si sostituisce a quelli esistenti, ma che intende offrire un'opportunità di collaborazione e anche di supporto per mettere in campo le azioni che aiutano il benessere dei cittadini".

La Consulta "sarà composta da medici, veterinari, farmacisti, infermieri, ostetriche - tecnici sanitari radiologia, professioni sanitarie tecniche e riabilitazione e prevenzione, biologi, chimici e fisici, psicologi, assistenti sociali, e dovrà interagire con le istituzioni nel rispetto di ciascun codice deontologico e nelle materie di rispettiva competenza". Nel dettaglio, ha spiegato Armentano, dovrà "operare nell’ottica dell’integrazione e dell’interdipendenza dei diversi profili e delle peculiari competenze professionali che concorrono all’organizzazione dei servizi assistenziali da garantire ai cittadini in maniera uniforme e omogenea sul territorio".

Decisiva la collaborazione con le Istituzioni al fine della corretta applicazione delle norme di legge e regolamenti vigenti, nel rispetto di tutti i profili professionali.

La Consulta potrà proporre studi e ricerche sull’attività delle diverse categorie professionali "senza sovrapposizione tra le stesse" e formulare proposte in materia di formazione dei professionisti sanitari, in relazione alle rispettive competenze e funzioni.

La Consulta sarà presieduta dal Sindaco Metropolitano o suo delegato e sarà composta dai Presidenti, o loro delegati, delle seguenti Federazioni territoriali fiorentine:

Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

Federazione degli Ordini dei Veterinari;

Federazione degli Ordini dei Farmacisti;

Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche;

Federazione degli Ordini della Professione di Ostetricia;

Federazione degli Ordini dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Inoltre la Consulta sarà composta anche dai Presidenti, o loro delegati, delle articolazioni territoriali fiorentine dei Consigli Nazionali degli Ordini Psicologi e Assistenti Sociali e da delegati, in rappresentanza territoriale fiorentina, delle Federazioni degli Ordini dei Biologi e dei Chimici e dei Fisici.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa