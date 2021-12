Consiglio comunale Empoli, gli auguri dopo l'ultima seduta

La seduta consiliare di martedì 21 dicembre 2021 si è conclusa con uno scambio di auguri del presidente dell’assemblea, Alessio Mantellassi, rivolti a tutte le consigliere e i consiglieri in aula, nel rispetto delle normative anti contagio.

Fra i temi in discussione della seduta, due interrogazioni che sono state rinviate nel prossimo Consiglio Comunale che si riunirà prima della fine dell’anno e cioè il 30 dicembre

La delibera della variante al piano comunale di classificazione acustica approvata definitivamente.

L'approvazione è un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione della strada di collegamento fra Serravalle e la statale 67.

L'approvazione di questo atto è avvenuta con il voto favorevole dei gruppi Pd e Questa è Empoli, con il voto di astensione di Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle, Lega Salvini Empoli e gruppo misto e con voto contrario di Buongiorno Empoli Fabrica Comune.

Durante la seduta sono stati poi approvati tre verbali di sedute consiliari di marzo, maggio e giugno.

Sono state discusse infine, due mozioni di cui una presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa al diritto alla bigenitorialità con la richiesta di colorare di blu una panchina in piazza della Vittoria, che è stata respinta con il voto favorevole dei gruppi Lega Salvini Empoli, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, con il voto contrario dei gruppi Pd, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli Fabrica Comune e con l'astensione del gruppo misto.

L’altra mozione, al punto 9 dell’ordine del giorno, presentata dal gruppo Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa allo sviluppo della presenza delle api in città, è stata approvata, invece, all’unanimità dal Consiglio dopo aver integrato il testo con un emendamento della maggioranza e quello del gruppo Fratelli d’Italia-Centrodestra.

Il Consiglio ha dunque impegnato la giunta alla realizzazione di progetti per la presenza in città di arnie di api per percorsi di studio e approfondimento, aperti anche alle scuole.

Dopo la chiusura della seduta, gli auguri di buon Natale del presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi.

"Il Consiglio Comunale della nostra città - ha detto Mantellassi - non ha mai interrotto il suo lavoro in questo anno complesso. In presenza ma con prudenza e in sicurezza abbiamo lavorato nell'interesse della città e lo faremo fino a fine anno, con il consiglio del 30 dicembre dedicato al bilancio. Anche in questo Consiglio abbiamo dato il via libera ad ulteriore atto per la strada di collegamento con la statale 67 che decongestionerà il quartiere di Serravalle. Già in altre occasioni il Consiglio aveva espresso il proprio favore alla realizzazione di questo asse così strategico. Inoltre anche il progetto per la tutela delle api, ideato dalle opposizioni, è un progetto interessante ed utile. Voglio augurare a tutti i consiglieri e i cittadini un sereno Natale pieno di speranza. Ne abbiamo bisogno".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa