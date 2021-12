Dl Festività: in Rsa con terza dose o tampone, mascherine anche all'aperto

E' stato approvato il Decreto Legge Festività dal governo Draghi per dare seguito alle disposizioni anti-covid in vista dell'innalzamento dei contagi di queste settimane. Si attende l'ingresso del Dl in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore. Andiamole a vedere nello specifico.

Terza dose dopo 4 mesi (periodo minimo per la somministrazione del richiamo e della terza dose).

Green pass valido 6 mesi. Il decreto prevede che dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà valido 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino. Il green pass rafforzato sarà necessario anche per la consumazione al bar al bancone.

Per entrare nei cinema, teatri , stadi e sui mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, bus e metropolitane) è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Niente cibo in cinema, teatri e stadi. Sono richieste anche le mascherine all’aperto anche nelle regioni che si trovano in zona bianca ed è obbligatorio tenere la mascherina all’aperto (ovunque)

Fino al 31 gennaio sono vietati gli eventi e le feste che implichino assembramenti all’aperto. Disposta anche la chiusura fino al 31 gennaio delle discoteche.

Le visite nelle Rsa sono possibili solo con anche terza dose o in alternativa tampone negaativo.

Rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato

Per assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Il decreto autorizza la spesa complessiva di 9 milioni di euro.