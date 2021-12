All'Empoli Ovest si cerca un nuovo dirigente, sospensione dopo le polemiche sui vaccini

Dopo dichiarazioni infelici e la manifestazione di solidarietà da parte di alcuni membri del personale scolastico verso i colleghi sospesi non vaccinati, è 'caduta la testa' del dirigente scolastico dell'istituto Empoli Ovest di Empoli. I 19 plessi scolastici con oltre 2mila studenti saranno governati da un reggente.

Si legge infatti in una nota dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana che da ieri è presente un bando per la reggenza dell'istituto, in scadenza il 27 dicembre. Un bando urgentissimo, con soli 5 giorni a cavallo delle festività natalizie per presentare candidature.

Secondo il quotidiano Repubblica, questa decisione segue la sospensione di Salvatore Picerno a causa della mancanza del Super Green Pass. Una teoria che trova riscontro sulle dichiarazioni scioccanti rilasciate nei mesi scorsi, quando la sospensione per i non vaccinati del personale scolastico era ancora una remota possibilità.

Queste dichiarazioni avevano in qualche modo trovato un sostegno da parte di una fetta minoritaria di altri membri del personale scolastico, i quali poi hanno seguito la linea dura della non vaccinazione e si sono trovati sospesi. La levata di scudi non ha potuto nulla sia contro la legge che contro l'indignazione delle istituzioni, a partire dal sindaco Brenda Barnini che ha ribattuto con forza contro queste opinioni sgradite. Infine la legge ha prevalso sulle politiche no vax e anche il massimo dirigente dell'istituto è stato sospeso dall'incarico.