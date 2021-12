Empoli Swarm, il ritorno in gara: terzo posto in classifica

Dopo la prima giornata di campionato dei ragazzi della categoria open giocato il 28 Novembre, Domenica 19 Dicembre è stato il turno delle ragazze dell’Empoli Swarm a tornare finalmente in campo per il campionato italiano.

Le ragazze empolesi sono scese in campo allenate da Coach Gozzi: Margherita Borghesi, Alessandra Pucci, Sara Pucci, Annunziata Ferrulli, Lucrezia Santoni ©, Marta Bertolli, Giorgia Bertuzzi, Irene Cartechini.

Le ragazze capitanate da Santoni hanno giocato la prima partita di campionato contro le Valkyrie D.C. Lugo, avversarie storicamente molto forti e campionesse italiane in carica. La formazione allenata da Coach Gozzi parte molto bene chiudendo il primo set sotto di un solo set con il punteggio di 8-6, ma arrendendosi invece nel secondo tempo che porta la Valkyrie a chiudere la partita sul 17-9.

Le ragazze di Gozzi, uscite a testa alta ma anche un po’ stanche dalla prima partita contro le Valkyrie, nella seconda partita della giornata se la sono vista con le Bunker San Donà. Le sandonatesi scendono in campo molto cariche, ma le nostre giallonere riescono a contenerle chiudendo la prima frazione 6-6. Nel secondo tempo il gioco delle nostre empolesi migliora, ma le ragazze di San Donà tengono botta. La partita si chiude 12-10 all’ultimo set con una vittoria dell’Empoli Swarm per un solo punto, che gli vale il secondo posto nel girone e la conquista della semi-finale.

In semi-finale le ragazze empolesi trovano le Shamrock Ravenna. Complice la stanchezza per la partita appena giocata e vinta all’ultimo set, ma anche il divario tecnico le ragazze giallonere empolesi subiscono una sonora sconfitta per 24-4 che vale loro l’accesso alla finale per il 3° - 4° posto, mentre le ravennati accedono alla finale per il 1° - 2° posto.

Le ragazze capitanate da Santoni appena giocate 2 partite di seguito giocano perciò la finale 3° - 4° posto dove trovano le Venetica Lady Lions. Le empolesi nonostante siano stanche per le partite precedenti entrano in campo con molta grinta. Dopo i primi set sono sotto, ma poi vengono fuori grazie alla loro grinta e chiudono il primo tempo con un buon vantaggio sul 4-10. Le avversarie però non si arrendono e nel secondo tempo, tenendo testa alle nostre.

Le Venetica Lady Lions fanno una bella rimonta, riuscendo a portare le ragazze allenate da Coach Gozzi sul 15-15 con il quale si chiudono i 2 tempi regolamentari. Da regolamento l’arbitro fa giocare perciò un extra-set. Entrambe le squadre sono molto stanche dalle partite precedenti: sono alla 4° partita in giornata ed alla 3° partita di fila, ed entrano perciò in campo guidate dai rispettivi coach con molta stanchezza addosso ma anche entrambe con una grande voglia di vincere la partita e portarsi a casa il podio della giornata. Dopo un set molto combattuto e giocato magistralmente le ragazze empolesi riescono ad imporsi, riuscendo a conquistare il 3° posto chiudendo la partita 17-15.

Le squadre chiudono la giornata con la finale 1° - 2° tra le prime e le terze avversarie dell’Empoli Swarm. La finale è infatti giocata tra Valkyrie D.C. Lugo e Shamrock Ravenna. Sono le ravennati di verde vestite ad avere la meglio e portarsi a casa il 1° posto, chiudendo la partita sul 19–9 a loro favore.

La classifica della giornata vede:

1° Shamrock Ravenna, 2° D. C. Lugo Valkyrie, 3° Empoli Swarm, 4° Venetica Lady Lions, 5° D.C. Lugo Amazzoni, 6° Bunker San Donà

La classifica del campionato (che quest'anno sarà per società):

1° Shamrock Ravenna, 2° D. C. Lugo Valkyrie, 3° Empoli Swarm, 4° Venetica Lady Lions, 5° Bunker San Donà

Fonte: Empoli Swarm