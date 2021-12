Etrusca, i risultati delle giovanili

Andiamo a dare uno sguardo ai risultati delle giovanili dell'Etrusca.

I NOSTRI UNDER 15 ECCELLENZA CHIUDONO IMBATTUTTI IL GIRONE DI ANDATA

Basketball Club Lucca - Etrusca San Miniato 64-75

Tabellino: Bertini, Campigli, Cantini 2, Castaldi 13, Ermelani 8, Gemignani 4, Gismondi 15, Guarino 2, Mugno, Santini 11, Scardigli 20. All. Regoli, Ass. Gori.

Gara difficile per gli Under 15 Eccellenza sul campo del Basketball Club Lucca. I Cangurini riescono a vincere tutti i parziali e chiudere con un buono scarto ma la cronaca parla di una partita tosta, combattuta e piena zeppa di momenti difficili con i Biancorossi che si sono creati problemi iniziando la gara con un atteggiamento troppo soft in difesa e troppi giocatori con problemi di falli, peraltro non ben spesi. Lucca si dimostra probabilmente l'avversario che esprime migliore qualità nel gioco in attacco e riesce a rimanere attaccata fino agli ultimi possessi in cui i Cangurini riescono a chiudere con più tranquillità.

Con questa vittoria l'Etrusca chiude il girone di andata al primo posto con 11 vittorie e zero sconfitte. Sicuramente un bel risultato per i nostri colori e per questi ragazzi che stanno lavorando con serietà. Speriamo davvero che in futuro alcuni di loro possano far esultare i nostri tifosi con la maglia della prima squadra! Avanti così!

Ripresa del campionato Sabato 8 Gennaio ore 16.00 a Pontedera.

UNDER 13: NETTA VITTORIA CASALINGA SU JUVE PONTEDERA

Etrusca San Miniato - Juve Pontedera 61-36

Tabellino: Barili 3, Contino, Fontanelli 3, Galasso 1, Lotti, Mazzoni 8, Mitolo 2, Montagnani 10, Remi 3, Sabatini 4, Starnini 16, Zinna 11. All. Regoli, Ass. Masoni.

Con la netta vittoria di Ponte a Egola sulla Juve Pontedera i Cangurini Under 13 di coach Regoli chiudono la prima fase al primo posto davanti alla compagine Pontederese, Ghezzano e Pall. Valdera.

Il primo posto nel girone F garantisce ai ragazzi l'accesso alla seconda fase in prima fascia, in questo modo i Biancorossi potranno confrontarsi con le migliori squadre della Toscana.

Ottima la prestazione di domenica pomeriggio. I Cangurini hanno giocato con un bel piglio mostrando coesione e voglia, lottando su tutte le palle vaganti e giocando un basket vivace e intenso.

Questa è la ricetta giusta per portare avanti un percorso di qualità e formarsi come uomini e giocatori.

Prossimo impegno il 28 Dicembre per un quadrangolare amichevole in attesa della ripresa dei campionati.

GLI U17 GOLD CADONO IN CASA CONTRO LA TEMIBILE CALCINAIA

Etrusca Basket San Miniato - Calcinaia 64-78

Tabellino: Nannetti 29, Iacopini 15, Lotti 5, Ermelani 4, Mbengue 10, Federici 1, Bacchi, Spadoni, Nacci, Gemignani, Poli, Gregorini. All. Petrolini, Ass. Quartuccio.

Per la 7a giornata di campionato i nostri u17 gold hanno ospitato i vicini di Calcinaia al Pala Crédit Agricole. Partita che parte subito con un'intensità alta da entrambe le parti.Tanti però sono stati i canestri concessi nei primi due quarti alla squadra ospite a causa della poca attenzione in difesa e poca fisicità messa in campo da parte dei nostri ragazzi.

Al rientro dagli spogliatoi non si fa attendere la buona reazione dei padroni di casa sia dal punto mentale che dal punto di vista di attenzione e aggressività. È nei secondi due quarti che si vede infatti una bella amalgama di gruppo e gioco di squadra. San miniato alza l'intensità sia in attacco sia in difesa provando a ricucire il divario. Buone le prestazioni offensive di Nannetti e Iacopini. Ancora una volta i nostri ragazzi non sono riusciti a recuperare il gap di inizio partita ma la voglia è di ripartire a lavorare dalla buona reazione del terzo quarto prestando sempre più attenzione alla difesa. In bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione a Simone Panchetti che in allenamento ha riportato la frattura alla mano sinistra. Giovedì 23 il recupero della gara vs Ghezzano e poi lo stop natalizio.

VITTORIA PER L’ U14 FEMMINILE NELL’ULTIMA GARA DEL 2021

B.F. Porcari- Pall. San Miniato 39-46

Tabellino: Panchetti 8, Capozio 7, Ficarra 21, Taraj 9, Cerbioni 2, Bacchi, Fontanelli, Provvedi, Masini, Bertini M., Cavallini. All. Petrolini

Partita che parte con il piede giusto per le nostre piccole atlete che grazie ad una grande intensità difensiva e buone azioni offensive chiudono il primo quarto in vantaggio 15-0. Dal secondo quarto in poi, un notevole calo fisico e mentale fa subire alle nostre ragazze la pronta

reazione delle avversarie. Questo causa una brutta gara nel secondo e terzo quarto. La partita termina con un ultimo quarto dove le nostre ragazze riprendono un po’ di fiducia in attacco e alzano l’intensità in difesa assicurandosi la vittoria. Si conclude così l’ultima gara del 2021 con un bilancio generale di 3 vittorie in 6 partite.